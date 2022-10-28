Сенаторы ознакомились с деятельностью СЭЗ Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по финансам и бюджету побывали в Атырауской области, где провели заседание Комитета и посетили объекты СЭЗ. Темой выезда стало обсуждение вопросов эффективности специальных экономических зон, находящихся на территории региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Председатель Комитета Серикбай Трумов отметил, что целями создания специальных экономических зон является привлечение инвестиций в нашу страну, развитие конкурентоспособности отечественного производства, освоение новых технологий и экспорт товара на международный рынок.

«На сегодняшний день из бюджета освоено 398,7 млрд тенге на строительство объектов инфраструктуры во всех регионах. Однако остается еще ряд проблемных вопросов. Весной текущего года Комитетом был проведен круглый стол на тему оценки эффективности СЭЗ, по итогам которого в адрес Правительства были направлены предложения по улучшению ситуации в сфере развития СЭЗ», - сказал Серикбай Трумов .

В рамках выезда сенаторы посетили Национальный индустриальный нефтехимический технопарк, где им рассказали о проекте по производству полипропилена, мощность которого составляет 500 тысяч тонн в год.

Кроме того, парламентарии побывали на Атырауском кабельном заводе по производству волоконно-оптической кабельной продукции, мощности которого составляют 20 тысяч километров кабеля в год. По информации представителя предприятия, весь производимый кабель изготавливается из высококачественных материалов и соответствует всем мировым стандартам.



