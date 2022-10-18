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    Сенаторы ознакомились с деятельностью Международного финансового центра «Астана»

    18 Октября 2022, 19:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев с группой депутатов посетил Международный финансовый центр «Астана» и ознакомился с деятельностью его основных структур. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Сенаторам рассказали о работе Суда МФЦА и Международного арбитражного центра, Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг, Экспат-центра и Группы МФЦА по развитию бизнеса.

    В ходе визита сенаторов руководство центра провело презентацию основных проектов и инициатив МФЦА, в том числе по привлечению в страну крупного иностранного капитала, развитию человеческого потенциала и креативной экономики. Также была проведена презентация деятельности Центра по дальнейшему развитию юрисдикции МФЦА.

    Маулен Ашимбаев подчеркнул важность роли финансового центра в развитии национальной экономики и международного сотрудничества.

    «МФЦА становится одним из ключевых драйверов национальной экономики через привлечение крупных инвестиций и компаний, развитие фондового рынка и другие механизмы. Сегодня прозвучали интересные инициативы. Мы готовы совместно их изучать, проработать и, по необходимости, рассматривать вопросы, связанные с законодательным обеспечением деятельности МФЦА и инициатив Центра», - подчеркнул Маулен Ашимбаев, акцентировав внимание на инвестиционной деятельности МФЦА и регулировании налоговых вопросов, а также необходимости совершенствования соответствующего законодательства.

    Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, в свою очередь, рассказал о результатах реализации Стратегии развития Центра, дальнейших планах по её осуществлению и отметил необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия с Парламентом.

    Во встрече также приняли участие вице-спикер Палаты Ольга Перепечина, председатели комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству – Даурен Адильбеков и комитета по финансам и бюджету – Серикбай Трумов.

    Фото:senate.parlam.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Сенат МФЦА - фин. центр "Астана"
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