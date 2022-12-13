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    Сенаторы обсудили законопроект о взаимной защите инвестиций между Казахстаном и ОАЭ

    13 Декабря 2022, 19:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством сенатора Даурена Адидьбекова состоялось расширенное заседание Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Сенаторы рассмотрели законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Ратификация позволит сторонам создать благоприятные условия для укрепления экономического сотрудничества между странами, а также урегулировать на основе взаимности вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности на территориях обоих государств.

    Соглашением регламентируется свободный перевод платежей, относящихся к инвестициям. В частности, это первоначальный капитал и любые дополнительные суммы для поддержания, управления и увеличения инвестиций, доходы, платежи по контракту, осуществленные в соответствии с соглашением о займе. Также доходы, полученные от полной или частичной ликвидации, или продажи инвестиций, включая акции, заработную плату и другие вознаграждения персонала, нанятого за границей и работающего в связи с инвестициями и платежи по компенсации.

    Законопроект направлен на рассмотрение Палаты.


    Фото: senate.parlam.kz
    Сенат ОАЭ
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