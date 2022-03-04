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    Сенаторы обсудили вопросы внешней политики страны

    4 Марта 2022, 16:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя председателя Сената Аскара Шакирова состоялась встреча членов комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности с заместителем министра иностранных дел Аканом Рахметуллиным, где обсуждались вопросы обеспечения единого внешнеполитического, внешнеэкономического курса и инвестиционной политики Республики Казахстан в отношениях с иностранными государствами и международными организациями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    «Cегодня, в связи с резко изменяющейся геополитической ситуацией в мире и перед лицом беспрецедентных вызовов и угроз, крайне важно неуклонное исполнение задач, поставленных Главой государства на расширенном заседании коллегии МИД, а также в его программных выступлениях последнего времени», - отметил вице-спикер Мажилиса.

    Заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин ознакомил сенаторов с основными направлениями, целями и задачами внешней политики, а также нынешними приоритетами страны. По его информации, внешняя политика сохраняет преемственность базовых принципов политического курса Казахстана, заложенных на заре Независимости, и зиждется на принципах сбалансированности, прагматизма и защиты национальных интересов, чья эффективность доказана временем.

    Внешнеполитический курс традиционно направленный на укрепление независимости, международного и регионального сотрудничества и безопасности, будет также фокусироваться на экономическом векторе развития. Это позволит усилить меры по привлечению прямых иностранных инвестиций в экономику страны, а также расширению внешних рынков для казахстанского экспорта с помощью снижения тарифных и нетарифных барьеров.

    Подытоживая встречу председатель профильного комитета Мухтар Кул-Мухаммед отметил, что проблемы постпандемического восстановления ставят перед Казахстаном новые цели и задачи. Это касается развития многосторонней и двусторонней дипломатии и преодоления последствий глобального экономического кризиса. Для их реализации будут важны оперативность, эффективность принимаемых решений и соответствующее использование ресурсов.

    В ходе заседания сенаторы также поднимали актуальные вопросы внешней политики, в том числе вопросы замещения казахстанскими кадрами должностей в международных организациях, мониторинга международных договоров.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Сенат
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