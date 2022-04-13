Сенаторы обсудили с европейскими коллегами реформы в политической системе РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенаторы Ляззат Сулеймен и Бактыбай Челпеков приняли участие в 19-м заседании Комитета парламентского сотрудничества «Республика Казахстан - Европейский Союз», которое прошло в городе Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Сенатор Ляззат Сулеймен рассказала своим европейским коллегам об основных инициативах Президента по модернизации и реформе политической системы страны, о которых он заявил в марте текущего года в своём Послании народу Казахстана.

В ходе встречи было отмечено, что взаимодействие парламентариев в рамках Комитета парламентского сотрудничества способствует развитию конструктивного диалога по вопросам законотворчества, демократизации и построения правового гражданского общества.



