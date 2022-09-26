Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Сенаторы обсудили с экспертами ход реформирования судебной системы

    26 Сентября 2022, 18:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам в университете КАЗГЮУ им. Нарикбаева совместно с представителями Верховного суда, научными сотрудниками, экспертами и юристами в формате круглого стола обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего реформирования судебной системы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Председатель комитета Владимир Волков отметил, что созданная при Сенате рабочая группа провела масштабную работу по всестороннему обсуждению 10-ти шагов по реформированию судебной системы, предложенных Верховным судом.

    «Основным смыслом реформ было и остается – повышение доверия граждан к судам. За последние 4 года депутатами принято более 30 законов по модернизации судебной системы. Благодаря вносимым поправкам с начала этого года судьями стали около 50 юристов – практиков, пришедших из других сфер, в том числе из корпоративного сектора», - сказал Владимир Волков.

    В ходе мероприятия, участники обсудили вопросы реформирования судебной системы. По словам сенаторов, изменения позволят улучшить состязательность сторон в судебном процессе, обеспечить равный статус судей, тем самым снизить их зависимость от председателей судов, а также внедрить элементы выборности председателей судов и председателей судебных коллегий самими судьями.

    Сенатор Канатбек Сафинов, модерируя работу круглого стола, подчеркнул, что в Сенате проведено 14 заседаний рабочих групп, на которых детально рассмотрены особенности предложенной судебной реформы.

    «Также отработаны позиции госорганов и получены предложения от юридического сообщества, правоведов и общественных организаций. При этом мы говорили, что необходимо также обсудить и другие шаги реформы, которые не обсуждались на рабочих группах», - сказал сенатор Сафинов.

    Со своими докладами в ходе заседания выступили председатель судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Аслан Тукиев, председатель правления университета КАЗГЮУ Талгат Нарикбаев и другие.

    Подводя итоги, сенатор Владимир Волков подчеркнул, что работа по реформированию судебной системы продолжается, отметив, что предложенные в ходе встречи инициативы и идеи будут всесторонне изучены комитетом и рассмотрены на предстоящих рабочих группах.

    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Сенат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Маулен Ашимбаев встретился с председателем Сената Узбекистана Олий Мажлиса
    Пересмотреть механизм переработки шкур и шерсти призывает депутат
    Спикер Сената встретился с послом Королевства Саудовская Аравия
    Дивидендную политику пересмотрят в Казахстане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО