Сенаторы обсудили развитие обрабатывающей промышленности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству встретились с представителями экспортных и инвестиционных компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Сенаторы интересовались существующими мерами поддержки обрабатывающей промышленности, в том числе тем, какая работа проводится для увеличения кредитования отечественных обрабатывающих предприятий.

Председатель Комитета Даурен Адильбеков отметил, что привлечение иностранных инвестиций принципиально важно для развития страны и в связи с этим требуется выработка новых подходов для совершенствования законодательства.

«Мы понимаем и видим, что для дальнейшего развития промышленности нужна качественная законодательная поддержка. И потому для нас очень важно получать обратную связь, которая позволит нам восполнить имеющиеся пробелы в законодательстве и выработать новые подходы для увеличения объемов производства обрабатывающей промышленности. Все эти новеллы должны быть отражены в новом Законе «О промышленной политике», - сказал Даурен Адильбеков.

Сенаторы также поднимали вопросы, касающиеся механизмов кредитования приоритетных проектов в рамках программы «Экономика простых вещей», а также обсудили возможности применения льготного финансирования проектов обрабатывающей промышленности.

Встреча состоялась в рамках подготовки к Правительственному часу на тему: «Законодательное регулирование промышленной политики Республики Казахстан: состояние, проблемы и пути решения».