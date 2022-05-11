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    Сенаторы обсудили проведение референдума с кызылординскими студентами

    11 Мая 2022, 00:12

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента Бакытжан Жумагулов и Нариман Торегалиев посетили университет имени Коркыт Ата в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

    Основной темой для обсуждения во время встречи депутатов со студентами университета, стали реформы Главы государства Касым-Жомарта Токаева, а также важность проведения предстоящего референдума.

    Сенаторы обсудили с руководством вуза актуальные вопросы в сфере отечественного образования. Ректор образовательного учреждения Бейбиткуль Каримова рассказала парламентариям о достижениях университета, в том числе в сфере инноваций, академической и воспитательной работы, а также социальных проектов.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Кызылординская область Образование Сенат Реформы Токаева Референдум
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