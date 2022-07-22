Сенаторы обсудили проблемы жителей Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента Нариман Турегалиев и Ляззат Рысбекова посетили Каратобинский и Чингирлауский районы ЗКО, где встретились с жителями районного центра и села Ханколь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Сенатор Нариман Турегалиев рассказал участникам встреч о проделанной работе Сената и изменениях в Конституцию, о мерах, принимаемых парламентариями по законодательному обеспечению инициатив Президента, а также о предстоящих новых законах в реализацию внесенных изменений Конституции.

В свою очередь местное население поднимало вопросы касательно предоставления жилья и землепользования, повышения цен на продукты питания, развития промышленности и строительства новой школы.

«Сегодня на встрече с населением района был обсужден ряд вопросов. Наиболее востребованными, актуальными для населения являются проблемы дорог, строительство новой школы, бесперебойное обеспечение электроэнергией, повышение цен на продукты питания и другие товары», - сказал Нариман Турегалиев.

Кроме того, парламентарии посетили сельские округа Алмаз, Акшат и Чингирлау. По словам жителей, дорогу Сегизсай-Акшат-Чингирлау, соединяющую районный центр с населенными пунктами, в весенний и осенний периоды размывает, что создает проблемы для населения.

Сенаторы отметили, что все поднятые вопросы будут проработаны с соответствующими государственными органами и взяты на контроль.

Фото: senate.parlam.kz