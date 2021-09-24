Сенаторы обсудили проблемы таможенного администрирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по финансам и бюджету провели выездное заседание в Алматинской области, где были обсуждены вопросы, касающиеся оказания государственных услуг посредством информационной системы, электронного сопровождения в сфере таможенного дела и совершенствования его администрирования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Председатель Комитета Сената Ольга Перепечина отметила, что совершенствование таможенного и налогового администрирования имеют ключевое значение для развития отечественного предпринимательства.

«Внешнеэкономическая деятельность, вопросы совершенствования таможенного администрирования, как и вопросы налогового администрирования, являются одними из актуальных и острых вопросов при рассмотрении республиканского бюджета и Отчетов об исполнении республиканского бюджета», - сказала Ольга Перепечина.

Об электронном таможенном декларировании участникам выездного заседания рассказал вице-министр финансов Марат Султангазиев. Он сообщил, что предоставление удаленных таможенных услуг в период пандемии реализовывалось на 100%. Однако вице-министр считает, что для полного совершенствования таможенного администрирования необходима дальнейшая широкомасштабная цифровизация всех процессов.

Подводя итоги, сенатор Ольга Перепечина отметила, что на основании анализа предоставленных материалов, Комитет дополнительно выработает рекомендации, которые будут направлены в уполномоченные государственные органы.