Сенаторы обсудили проблемные вопросы с жителями регионов

Депутаты Сената парламента РК выехали в регионы для встречи с жителями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Депутат Сената Парламента РК Бекбол Орынбасаров в Мангистауской области встретился с депутатами маслихатов Тупкараганского, Бейнеуского и Мангистауского районов и жителями региона. В ходе визита сенатор рассказал участникам встреч об основных задачах и целях, стоящих перед парламентариями, а также проводимой сенаторами на данный момент работе. Депутат подчеркнул, что Сенат, как Палата, представляющая интересы регионов особое внимание в работе, уделяет вопросам развития инфраструктуры, сокращению безработицы, развитию малого и среднего бизнеса. Кроме того, сенатор совместно с депутатами маслихатов обсудил вопросы взаимодействия населения с акиматами, а также важность работы по усилению общественного контроля. Отдельно сенатор остановился на вопросах экологической безопасности региона.

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Бекболат Орынбеков прибыл в Шуский район Жамбылской области, где встретился с депутатами районного маслихата и выслушал предложения избирателей. В ходе встречи участники обсудили проблемные вопросы, касающиеся Тасоткельского водохранилища и месторождения Шатырколь. Кроме того, сенатор Орынбеков ознакомился с ходом строительных работ в средней школе имени Аль-Фараби, рассчитанной на 300 учеников. Несколько месяцев назад, стройка здесь была остановлена, хотя большая часть строительных работ уже была проведена. Депутат обратил внимание руководства района на важность контроля качества строительства. Также в ходе встречи Бекболат Орынбеков рассказал землякам о работе, проводимой Сенатом Парламента РК.

Бекболат Орынбеков также ознакомился с работой по совершенствованию ирригационно-дренажных систем Балуан-Шолакского сельского округа. Сенатору сообщили, что благодаря этому проекту должны быть отремонтированы изношенные каналы, некоторые пруды и полностью решен вопрос с водопроводом в селе.

Депутаты Сената Парламента РК Алтынбек Нухулы и Ернур Айткенов встретились с руководством Павлодарской области для ознакомления с социально-экономическими показателями развития региона. Также депутаты посетили теплоэнергетический центр №2 города Павлодар. Сенаторы ознакомились с работой производства на ТЭЦ и посетили отраслевые цеха, подчеркнув важность активизации работ для недопущения на производстве аварий, аналогичной прошлогоднему ЧП в Экибастузе.

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Асем Рахметова посетила Северо-Казахстанскую область. Во время поездки в Есильский район депутат ознакомилась с ходом ремонта лечебного корпуса местной больницы. Здесь проводятся работы по ремонту крыши и замене оконных блоков. Ремонт планируется завершить к сентябрю этого года. Кроме того, во время встреч жители региона задавали вопросы и озвучивали просьбы разъяснить нюансы начисления государственных пособий, порядка выплат пенсионных отчислений и другие.

Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Жанна Асанова и Нурия Ниязова провели встречу с руководством Пограничной академии КНБ РК, на которой обсудили вопросы дальнейшего совершенствования законодательства в области обеспечения национальной безопасности.

В ходе встречи поднимались вопросы востребованности выпускников, процент их трудоустройства, порядок послевузовского и дополнительного обучения пограничников. Также участники встречи обсудили вопросы научно-исследовательской деятельности Академии и проводимые ею фундаментальные и прикладные исследования в области национальной безопасности и военного дела. Сенаторы уделили особое внимание проблемам технической оснащенности образовательного процесса, а также принимаемым Академией мерам по формированию идеологического мировоззрения и казахстанского патриотизма.

Депутаты Сената Парламента РК Нурия Ниязова, Закиржан Кузиев и Жанна Асанова встретились с руководителями и активом республиканских и городских этнокультурных объединений, а также общественных структур Ассамблеи народа Казахстана города Алматы.

С представителями этнокультурных объединений сенаторы обсудили вопросы качества современного образования и науки, социального обеспечения и здоровья населения, выделения государственных грантов для развития деятельности этнокультурных объединений, профилактики межэтнических конфликтов, информационной безопасности и другие. В ходе встречи участники высказали свои мнения о влиянии проводимых социально-экономических и политических реформ на жизнь казахстанцев, необходимости развития обратной связи общества и государства, а также по другим аспектам жизнедеятельности современного общества.

Депутат Сената Парламента РК Сергей Ершов встретился жителями Карагандинской области, депутатами маслихата и избирателями. Сенатору подробно рассказали о проводимой работе по организации противопожарной безопасности в лесных массивах, населенных пунктах и в степных зонах области, а также были показаны новые пункты пожарных частей и их оснащенность.

В ходе встречи участники обсудили и проблемные вопросы, касающиеся обеспечения пожарной безопасности Каркаралинского национального природного парка. Прежде всего они связанны с недостаточным финансированием материально-технической базы и низкими заработными платами работников Национального парка. Кроме того, депутат посетил воинскую часть по территориальной обороне при акимате Карагандинской области. Сергей Ершов осмотрел место дислокации, побеседовал с военнослужащими и ознакомился с деятельностью данной части.

В свою очередь, командир воинской части рассказал о перспективных планах по организации территориальной обороны и отметил, что в целом работа ведется согласно плану и есть понимание о реализации задач, которые стоят перед ними, одна из них строительство военного городка. В завершении выезда в регион сенатор встретился с Председателем Карагандинского областного маслихата. Стороны обсудили существующие проблемы в регионе и пути их решений в законодательном порядке.

Сенатор Султан Дюсембинов посетил ряд социальных объектов и провел встречи с населением Талгарского района.

Побывал сенатор в детском саде № 8 города Талгар. Данный детский сад был построен в 1964 году, в котором на данный момент воспитываются 136 малышей и работают 18 воспитателей. Депутату доложили о том, что объект не ремонтировался со дня своего основания. Так же в ходе визита сенатор ознакомился с работой теплицы. Депутат отметил, что работа этого объекта позитивно отражается на развитии экономики региона.

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Руслан Рустемов встретился с жителями Сырдарьинского района Кызылординской области.

В ходе визита депутат посетил ряд населенных пунктов региона и встретился с земляками. В ходе всех встреч и мероприятий в рамках визита состоялся широкий обмен мнениями о проводимых в стране конституционных реформах, принятых Парламентом законах и мерах, предпринятых по инициативе Президента.

Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Жанболат Жоргенбаев, Геннадий Шиповских и Закиржан Кузиев посетили Алматинскую область. В ходе визита в город Конаев депутаты ознакомились с ходом строительных работ по модернизации оросительных систем и встретились с представителями хозяйств-водопользователей. В ходе встречи с представителями водопользовательных хозяйств сенаторы обсудили актуальные вопросы, связанные с водоснабжением, содержанием санитарно-защитных зон на водосборных сооружениях, очисткой и капитальным ремонтом объектов водного хозяйства. Поездка продолжилась в Илийском районе. Там сенаторы ознакомились с состоянием каналов «Чала» и «Куралас», принадлежащих Караойскому сельскому округу, и состоянием очистных сооружений в Ащыбулакском сельском округе и встретился с представителями водопользовательных хозяйств.

Депутаты Сената Парламента Республики КазахстанАли Бектаев и Мурат Кадырбек в ходе выезда в регион посетили Сауранский район и Отырарский районы. На встрече с жителями были подняты такие актуальные вопросы как: отсутствие водопроводной воды, необходимость строительства многопрофильной больницы, незаконная эксплуатация недр в сельских округах и другие.

Депутат Али Бектаев отдельно остановился на всех высказанных предложениях и отметил, что сенаторы будут способствовать решению данных проблем в ходе предстоящей сессии. Также на встрече с избирателями в населенном пункте Талапты Отырарского района сенаторы подробно рассказали о законотворческой деятельности и законах, одобренных Сенатом в ходе первой сессии VIII созыва.

Подводя итоги встреч, депутаты подчеркнули важность каждого выдвинутого предложения и отметили, что они в свою очередь будут способствовать их поэтапному решению.