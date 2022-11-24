Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Сенаторы обеспокоены ходом строительства и качеством автодорог в Казахстане

    24 Ноября 2022, 17:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сенатор Даурен Адильбеков от имени группы депутатов Сената озвучил запрос на имя Премьер-Министра по проблемам реконструкции автомобильных дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

    Глава государства в своем Послании народу Казахстана 1 сентября 2022 года подчеркнул, что в нынешней геополитической ситуации Казахстан является важным сухопутным коридором между Азией и Европой и должен стать транзитным узлом мирового значения.

    Проведенный депутатами анализ указывает на недостаточное соответствие дорог требованиям и темпам, поставленным перед отраслью.

    Показательным примером в данном контексте служит строительство автомобильной дороги на отрезке Караганда-Балхаш, входящем в автотрассу Алматы-Екатеринбург.

    Непосредственное ознакомление на месте с ходом строительных работ и представленной информацией вызывает у депутатов обоснованные сомнения в завершении работы с требуемым качеством и в планируемый в 2023 году срок.

    В результате задержки начала строительства на 2 года и последующего роста цен на дорожно-строительные материалы его стоимость, по предварительным данным, выросла более чем вдвое.

    В документе приведены факты организационных и технологических сбоев в работе, существенно влияющих на качество и запланированные темпы исполнения проекта, осуществляемого на средства иностранного займа.

    На сегодняшний день, по данным уполномоченных органов, верхний (окончательный) слой покрытия дороги уложен всего на 1,3%.

    Нижним слоем покрытия уложен 281 км дороги, по которой осуществляется проезд. Это вызывает особую тревогу, так как, согласно общепринятым стандартам, длительное использование такой дороги недопустимо. Интенсивная эксплуатация дороги, в том числе в весенне-осеннюю распутицу, большегрузным автотранспортом, чревато не только просадкой уложенной колеи, но и потерей всего дорожного полотна.

    Неудовлетворительной также признается работа по обеспечению на предстоящий год строительными материалами и необходимой дорожной инфраструктурой.

    В своем запросе депутаты поставили перед Правительством вопросы, связанные с финансирование проекта, а также мерами по обеспечению его качественного исполнения в запланированный срок.
    Правительство РК Сенат Строительство Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Концепцию развития сельских территорий внесут в Правительство в 2023 году
    «С дипломом - в село!» - подъемные пособия для молодых специалистов увеличат в Казахстане
    200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
    Для казахстанских водителей разработали мобильное приложение «Sapar»
    Популярное
    1 Рак легкого обнаружили у 400 пациентов в Карагандинской области
    2 «Барыс» примет казанский «Ак Барс» в Астане
    3 Качество жизни неразрывно связано с уровнем защиты прав потребителей – МТИ РК
    4 Опухоль головного мозга удалили двухмесячной малышке в Астане
    5 Пять участков республиканских трасс закрыты из-за непогоды в Казахстане
    Новости партнеров