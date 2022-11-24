Сенаторы обеспокоены ходом строительства и качеством автодорог в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сенатор Даурен Адильбеков от имени группы депутатов Сената озвучил запрос на имя Премьер-Министра по проблемам реконструкции автомобильных дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

Глава государства в своем Послании народу Казахстана 1 сентября 2022 года подчеркнул, что в нынешней геополитической ситуации Казахстан является важным сухопутным коридором между Азией и Европой и должен стать транзитным узлом мирового значения.

Проведенный депутатами анализ указывает на недостаточное соответствие дорог требованиям и темпам, поставленным перед отраслью.

Показательным примером в данном контексте служит строительство автомобильной дороги на отрезке Караганда-Балхаш, входящем в автотрассу Алматы-Екатеринбург.

Непосредственное ознакомление на месте с ходом строительных работ и представленной информацией вызывает у депутатов обоснованные сомнения в завершении работы с требуемым качеством и в планируемый в 2023 году срок.

В результате задержки начала строительства на 2 года и последующего роста цен на дорожно-строительные материалы его стоимость, по предварительным данным, выросла более чем вдвое.

В документе приведены факты организационных и технологических сбоев в работе, существенно влияющих на качество и запланированные темпы исполнения проекта, осуществляемого на средства иностранного займа.

На сегодняшний день, по данным уполномоченных органов, верхний (окончательный) слой покрытия дороги уложен всего на 1,3%.

Нижним слоем покрытия уложен 281 км дороги, по которой осуществляется проезд. Это вызывает особую тревогу, так как, согласно общепринятым стандартам, длительное использование такой дороги недопустимо. Интенсивная эксплуатация дороги, в том числе в весенне-осеннюю распутицу, большегрузным автотранспортом, чревато не только просадкой уложенной колеи, но и потерей всего дорожного полотна.

Неудовлетворительной также признается работа по обеспечению на предстоящий год строительными материалами и необходимой дорожной инфраструктурой.

В своем запросе депутаты поставили перед Правительством вопросы, связанные с финансирование проекта, а также мерами по обеспечению его качественного исполнения в запланированный срок.



