Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Сенаторы напомнили о важности развития исторического города Отрар

    2 Сентября 2021, 16:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Алимжан Куртаев поднял вопрос возрождения сакрального Отрара в своем депутатском запросе на пленарном заседании Сената. Как отметил депутат, в последние годы город Туркестан интенсивно развивается, в том время как развитие Отрара сильно отстаёт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Сенатор предлагает развивать оба эти города параллельно, учитывая, что оба они являются историческими и священными местами для нашего народа. А потому принятие необходимых мер по благоустройству и развитию сакрального Отрара и древнего Туркестана, считающихся родиной великих предков - гражданский долг всех нас.

    Депутат напомнил, что в 2005 году Елбасы специально приезжал в Отрар и подчёркивал важность превращения Отрара в международный центр туризма. А годом ранее было принято постановление Правительства по восстановлению древнего Отрара.

    «Однако в последующем, реализация документа, направленного на превращение Отрара в исторический и культурно-туристический центр осталась только на бумаге», - сказал Алимжан Куртаев.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туркестанская область Сенат Сакральная география Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Привлечь олигархов к развитию теплоэнергетической отрасли в Казахстане предложил депутат
    Парламент утвердил отчет Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета
    В закон «О прокуратуре» внесут связанные с возвратом незаконных активов поправки
    Маулен Ашимбаев возглавил парламентскую комиссию по мониторингу целей устойчивого развития
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане