Сенаторы наблюдали за ходом парламентских выборов в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Сенаторы Нурторе Жусип и Муратбай Жолдасбаев наблюдали за ходом внеочередных парламентских выборов в Азербайджане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По приглашению Милли Меджлиса Азербайджанской Республики сенаторы в качестве международных наблюдателей следили за внеочередными парламентскими выборами, прошедшими в Азербайджане 9 февраля.

В целом депутаты выразили удовлетворение организацией выборов. Сенатор Н. Жусип отметил, что на выборах наблюдателям и избирателям были представлены все условия.

За ходом выборов наблюдали 883 международных наблюдателя, которые представляют 58 стран и 59 организаций.