Сенаторы и мажилисмены встретились с депутатами Европарламента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан во главе с председателем комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтаром Кул-Мухаммедом встретились с депутатами Европарламента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В своем приветственном слове Мухтар Кул-Мухаммед отметил, что сотрудничество с Европейским союзом является одним из ключевых направлений внешний политики Казахстана.

«Мы готовы к открытому и конструктивному диалогу с депутатами Европарламента по широкому спектру вопросов, включая сферы демократизации, обеспечения верховенства закона и прав человека. Сейчас Казахстан находится на новом историческом этапе. В стране по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева реализуются важные политические и демократические реформы. В течение только последних двух лет Президент страны последовательно инициировал четыре пакета реформ, направленных на осуществление поэтапных политических преобразований», - сказал он.

Также сенатор Кул-Мухаммед рассказал депутатам Европаралмента об инициативах и законах, принятых в прошлом году в Казахстане. В частности, он сообщил, что были приняты законы «Об Уполномоченном по правам человека», который соответствует стандартам Венецианской комиссии и о полной отмене смертной казни. После трагических январских событий Глава государства поставил цель построить «Новый Казахстан» озвучив реформы, направленные на модернизацию и преобразование страны.

«В их числе окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом, переформатирование порядка формирования и функций Сената, повышение статуса и роли Мажилиса, упрощение процедуры регистрации политических партий, назначение акимов областей на альтернативной основе, повышение конкурентоспособности СМИ и многое другое», - отметил сенатор Кул-Мухаммед.

Кроме того, в ходе беседы с парламентариями стран Европы, стороны обсудили и вопросы, касающиеся прав человека и верховенства закона, резолюции Европарламента по Казахстану и другие.

Подводя итоги встречи, депутатами было подчеркнуто, что Парламент Казахстана рассматривает Европейский Парламент в качестве важного партнера по продвижению демократических ценностей и верховенства закона, а также твердо привержен своим обязательствам в области прав человека и открыт для диалога и сотрудничества с международными НПО и депутатами Европейского Парламента.



