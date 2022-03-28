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    Сенаторы Бектаев и Куртаев разъяснили Послание Главы государства жителям Туркестанской области

    28 Марта 2022, 07:23

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК Али Бектаев и Алимжан Куртаев посетили Туркестанскую область, где встретились с населением Ордабасинского района. В ходе встречи сенаторы рассказали о проделанной работе Палаты, принятых Законах и положительном влиянии их на социально-экономическую ситуацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

    Сенаторы разъяснили Послание Главы государства народу Казахстана, в котором отражены масштабные политические реформы. Было отмечено, что в рамках реализации поручений Президента был принят ряд законов.

    Также в рамках визита парламентарии посетили индустриальную зону в Бадамском сельском округе, где ознакомились с работой завода по переработке полиэтилена и производства штапельных волокон.

    Кроме того, сенаторы побывали на предприятиях и социальных объектах города Арысь, где встретились с местным населением, сельхозтоваропроизводителями, депутатами районного маслихата, ветеранами и людьми с ограниченными возможностями.

    Депутаты ознакомились и со строительством домов, строящихся в рамках госпрограммы, их качеством, встретились со строителями. На встрече местные жители заявили, что программой субсидирования 50% арендного жилья от государства необходимо поддерживать не только жителей города, но и сельских жителей.

    В завершении поездки Али Бектаев и Алимжан Куртаев посетили ряд социальных объектов. Из-за пандемии дворцы торжеств изменили направление, вместо них были открыты различные социальные объекты, в том числе спортивные залы, центры реабилитации инвалидов и поддержки ветеранов.

    «Такие объекты в городе переоборудованы в рамках государственно-частного партнерства, где создаются постоянные рабочие места, служат для реабилитации людей с ограниченными возможностями, поддержки ветеранов, благополучия и повышения качества жизни сельского населения. Этот положительный опыт в Арыси должен стать примером для других регионов и районов», - сказал Али Бектаев.

    Ранее сообщалось, что 240 семей Арыси получили ключи от новых квартир.

    Вручая ключи от квартир, новоселов поздравили депутаты Сената Парламента Али Бектаев и Алимжан Куртаев.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туркестанская область Сенат Регионы Общество Послание Президента РК-2022
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