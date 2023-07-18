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    Сенатор Жанболат Жоргенбаев ознакомился с проблемами водного хозяйства в Алматинской области

    18 Июля 2023, 14:30

    ТАЛДЫКОРГВН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Жанболат Жоргенбаев встретился с отраслевыми специалистами и представителями фермерских хозяйств на государственном коммунальном предприятии водного хозяйства «Ушконурирригация» Карасайского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

    В ходе встречи сенатор ознакомился с положением водопользователей и выслушал мнения экспертов отрасли. Специалисты подняли основные проблемные вопросы в аграрной сфере района, в том числе проблему износа и выхода из строя оросительных сетей.

    Сенатор также встретился со специалистами водного хозяйства орошаемого поля «Сорбулак» в Жамбылском районе.

    Фермеры рассказали депутату о проблемах со сбором воды в озере Сорбулак. В летний период сточные воды города используются для орошения 3,5 тыс. га земель Илийского района через канал «Кос Рух», а также для орошения 2,5 тыс. га земель Жамбылского района через насосные станции из водохранилища «Сорбулак». В течении вегетационного периода поступление воды в водохранилище не падает и объем воды в озере уменьшается. По словам экспертов, если эта проблема будет решена, то это повысит производительность и сэкономит время.

    «Это большая проблема. В связи с этим Комитету природоохранного регулирования Министерства экологии следует планомерно вести работу по разработке методики расчета использования сточных вод на орошение. Наша задача – увеличить площадь орошаемых земель, активно внедрять влагосберегающие технологии. Государство предлагает фермерам субсидии и выгодные условия кредитования. Мы должны эффективно использовать эту возможность», - сказал Жанболат Жоргенбаев.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Алматинская область Сенат Регионы Казахстана Вода
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