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    Сенатор Закиржан Кузиев посетил Алматинскую область

    14 Июля 2023, 18:06

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Закиржан Кузиев посетил Алматинскую область, где ознакомился с планом развития города Конаев и проектом специальной экономической зоны «G4 CITY», передает МИА «Казинформ».

    Сенатору рассказали, что G4 – это структурно интегрированные четыре уникальных современных умных города, расположенных вдоль республиканской автомагистрали Алматы – Оскемен, между Алматы и Конаевым. Эта экономическая зона станет финансовым, деловым, культурным и архитектурным центром. Будут построены новые промышленные объекты, заводы и бизнес-объекты.

    Кроме того, сенатор Закиржан Кузиев встретился с членами Ассамблеи народа Казахстана, представителями городского института «Общественный договор» и руководителями этнокультурных центров в доме «Достык».

    «Я проработал сенатором 120 дней. Я как представитель законодательного органа вынужден часто ставить вопрос об этнокультурных центрах и разных этносах вне социальных проблем. В этом году мы поднимали вопрос о нехватке учебников и методических пособий в школах. Также на контроле у ​​депутатов находится повышение заработной платы специалистов, работающих в местных институтах общественного примирения. Сейчас они получают по 80-90 тысяч тенге в месяц. Мы направили предложения в профильное ведомство. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении Министерства труда и социальной защиты населения», — заключил депутат Закиржан Кузиев.

    Участники встречи также обменялись мнениями о дальнейшей работе Ассамблеи Республики Казахстан.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Алматинская область Сенат Регионы Казахстана
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