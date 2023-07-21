Сенатор встретился с коллективом районной газеты в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Нурторе Жусип посетил редакцию газеты «Талас тынысы» и встретился с членами издательского коллектива в Таласском районе Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

В ходе встречи представители газеты проинформировали о работе районной газеты.

В свою очередь сенатор рассказал о работе Палаты и принимаемых законах, в том числе касающиеся Социального кодекса, а также об интернет-площадках и интернет-рекламе.

Депутат отметил, что все законы принимаются для улучшения благосостояния народа.

«Основной целью Закона «Об интернет-площадках и интернет-рекламе» является правовое регулирование вопросов функционирования онлайн-платформ и требования к онлайн-рекламам. Задача закона – предотвратить политический сепаратизм и экстремизм в стране, оградив граждан Казахстана от таких негативных фактов, как травля, оскорбление граждан, финансовые пирамиды в социальных сетях», - резюмировал сенатор.