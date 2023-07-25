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    Сенатор Султанбек Макежанов ознакомился с тепличным хозяйством в Алматинской области

    25 Июля 2023, 18:35

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Сенатор Султанбек Макежанов в рамках своего визита в регион посетил тепличный комплекс, расположенный в Талгарском районе Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Сенатор был ознакомлен с рабочим процессом выращивания и хранения выпускаемой продукции, применения новейших технологий в области ведения тепличного дела.

    В ходе встречи были обсуждены проблемные вопросы и перспективы дальнейшего развития отечественного тепличного хозяйства. Одним из вопросов обсуждения была государственная поддержка данной сферы.

    Сенатор отметил, что в данном направлении соответствующими государственными органами, квазигосударственным сектором совместно с депутатским корпусом прорабатываются механизмы государственной поддержки.

    «Сенат совместно с Правительством нашей страны продолжит поддержку отечественных предпринимателей и будет вырабатывать новые формы сотрудничества», - сказал сенатор.

    Депутат также рассказал о предстоящей законотворческой работе Сената Парламента Республики Казахстан, направленной на дальнейшее социально-экономическое развитие страны и повышение доходов населения.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматинская область Сенат Регионы Казахстана
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