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    Сенатор Султан Дюсембинов проверил строительство школы и дорог в Жетысуской области

    8 Июля 2022, 13:18

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Султан Дюсембинов побывал с рабочей поездкой в Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Вопросы развития средне-специального образования сенатор обсудил с преподавателями Талдыкорганского гуманитарно-технического колледжа. На дневном отделении учебного заведения обучается более 370 студентов. Сенатор ознакомился с материально-техническим оснащением учебного заведения и побеседовал с преподавателями колледжа. В ходе встречи обсуждался вопрос поддержки учебного заведения и необходимости выделения денежных средств из бюджета на строительство мастерской для студентов.

    Также сенатор ознакомился с ходом строительства новой школы на 1200 мест, которая возводится в юго-западном жилом массиве Талдыкоргана. Депутат обратил внимание на важность строгого контроля темпов и качества строительства, в том числе со стороны депутатов маслихата.

    Вместе с тем, депутат осмотрел ход реализации проекта по строительству дорог в жилом массиве Жастар-1 и посетил Молодежный парк, оборудованный современными музыкальными фонтанами, расположенный в Караталском микрорайоне.

    Кроме того, сенатор ознакомился с работой центра по сортировке и переработке мусора мусороперерабатывающего участка, расположенного на шоссе Талдыкорган-Уштобе.

    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Сенат Регионы Казахстана Общество Жетысуская область
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