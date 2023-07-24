Сенатор Султан Дюсембинов прибыл в Енбекшиказахский район

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Султан Дюсембинов прибыл в Енбекшиказахский район Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе визита сенатор посетил ряд стратегически важных объектов и ознакомился с проблемными вопросами региона.

Кроме того, парламентарий посетил ряд фермерских хозяйств и ознакомился с рабочим процессом сельхозпроизводителей.

В регионе большое значение имеет работа садоводческих хозяйств, использующих систему капельного орошения. Многие из них уже получили государственные субсидии.

В своем выступлении сенатор заявил, что готов оказать законодательную помощь в решении этих проблем.