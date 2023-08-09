Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 460.17 eur/kzt 496.48

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 63.12
Прогноз погоды
Астана+19+21℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мангистауская область

    Сенатор Суиндик Алдашев посетил Мангистаускую область

    9 Августа 2023, 10:41

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Суиндик Алдашев посетил ряд объектов Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Сенатор ознакомился с ходом строительства спортивного зала в селе Боранкул, которое ведется в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі», а также с состоянием средней школы и детского сада.

    Кроме того, парламентарий посетил строительство водоочистного сооружения в селе Сарга. Суиндик Алдашев отметил, что после завершения строительных работ можно будет обеспечить местных жителей работой и качественной питьевой водой.

    Вместе с тем, депутат встретился с сотрудниками архива Бейнеуского района. Представители учреждения отметили, что здание расположено на втором этаже индивидуального жилого дома и находится в месте, не отвечающем требованиям хранения архивных документов, а площадь здания очень узкая.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Сенат Мангистауская область Регионы Казахстана Сенат Парламента
    Новости по теме
    Новости по теме
    Актюбинский чиновник оказался вандалом на видео в ущелье Мангистау
    Глава государства принял акима Мангистауской области
    Младенец весом почти 7 кг родился в Актау
    В Актау планируют открыть консульское представительство России
    Популярное
    1 Отведать плов и посмотреть концерт смогут жители Астаны на ярмарке в честь Дней культуры Таджикистана
    2 Ангелина Лукас выиграла бой c нокдауном за титул чемпионки мира
    3 Акима Павлодара Ержана Иманзаипова освободили от должности
    4 Как изменятся цены на жилье в Астане: прогноз на осень
    5 Президенты Казахстана и Таджикистана осмотрели выставку-ярмарку сельскохозяйственных и промышленных товаров