Сенатор Суиндик Алдашев посетил Мангистаускую область

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Суиндик Алдашев посетил ряд объектов Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Сенатор ознакомился с ходом строительства спортивного зала в селе Боранкул, которое ведется в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі», а также с состоянием средней школы и детского сада.

Кроме того, парламентарий посетил строительство водоочистного сооружения в селе Сарга. Суиндик Алдашев отметил, что после завершения строительных работ можно будет обеспечить местных жителей работой и качественной питьевой водой.

Вместе с тем, депутат встретился с сотрудниками архива Бейнеуского района. Представители учреждения отметили, что здание расположено на втором этаже индивидуального жилого дома и находится в месте, не отвечающем требованиям хранения архивных документов, а площадь здания очень узкая.