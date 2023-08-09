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Сенатор Суиндик Алдашев посетил Мангистаускую область

Редактор:  
Гульсара Кенбаева
9 Августа 2023, 10:41
Сенатор Суиндик Алдашев посетил Мангистаускую область Фото: senate.parlam.kz

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Суиндик Алдашев посетил ряд объектов Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Сенатор ознакомился с ходом строительства спортивного зала в селе Боранкул, которое ведется в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі», а также с состоянием средней школы и детского сада.

Кроме того, парламентарий посетил строительство водоочистного сооружения в селе Сарга. Суиндик Алдашев отметил, что после завершения строительных работ можно будет обеспечить местных жителей работой и качественной питьевой водой.

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Вместе с тем, депутат встретился с сотрудниками архива Бейнеуского района. Представители учреждения отметили, что здание расположено на втором этаже индивидуального жилого дома и находится в месте, не отвечающем требованиям хранения архивных документов, а площадь здания очень узкая.

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