Сенатор Серик Утешов встретился с жителями села Шахтерское

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Серик Утешов посетил Нуринский район Карагандинской области, где встретился с местным населением, членами общественного совета района, депутатами районного маслихата, крупными производителями сельхозпродукции и руководителями управлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

Участники встречи обсудили вопросы поддержки местных сельхозпроизводителей и строительства газопровода в районе, а также ознакомился с работой спортивных сооружений поселка Нура.

Кроме того, Серик Утешов в селе Шахтерское встретился с представителями местного сообщества села, где подробно рассказал сельчанам о законотворческой деятельности верхней палаты Парламента.

«В течение трех месяцев сенаторами проведена значительная работа по законодательному обеспечению инициированных Главой государства реформ. За этот период Парламент принял 25 законов, 10 из которых были инициированы депутатами. Законы, разработанные по инициативе депутатов, направлены на повышение благосостояния граждан, их социальную защиту и экономическое развитие страны», - отметил Серик Утешов.

Также участники встречи обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с улучшением жизни жителей района, поддержкой местных сельхозпроизводителей, реализацией важных социальных и инфраструктурных проектов и развитием местного самоуправления.

В завершение сенатор Серик Утешов поблагодарил присутствующих за их активную гражданскую позицию и обещал внимательно рассмотреть и изучить все обращения и предложения.