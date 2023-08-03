Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Сенатор Серик Утешов встретился с жителями села Шахтерское

    3 Августа 2023, 16:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Серик Утешов посетил Нуринский район Карагандинской области, где встретился с местным населением, членами общественного совета района, депутатами районного маслихата, крупными производителями сельхозпродукции и руководителями управлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

    Участники встречи обсудили вопросы поддержки местных сельхозпроизводителей и строительства газопровода в районе, а также ознакомился с работой спортивных сооружений поселка Нура.

    Кроме того, Серик Утешов в селе Шахтерское встретился с представителями местного сообщества села, где подробно рассказал сельчанам о законотворческой деятельности верхней палаты Парламента.

    «В течение трех месяцев сенаторами проведена значительная работа по законодательному обеспечению инициированных Главой государства реформ. За этот период Парламент принял 25 законов, 10 из которых были инициированы депутатами. Законы, разработанные по инициативе депутатов, направлены на повышение благосостояния граждан, их социальную защиту и экономическое развитие страны», - отметил Серик Утешов.

    Также участники встречи обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с улучшением жизни жителей района, поддержкой местных сельхозпроизводителей, реализацией важных социальных и инфраструктурных проектов и развитием местного самоуправления.

    В завершение сенатор Серик Утешов поблагодарил присутствующих за их активную гражданскую позицию и обещал внимательно рассмотреть и изучить все обращения и предложения.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Карагандинская область Сенат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Парламентарии Казахстана и Кыргызстана укрепляют сотрудничество
    Работа осложняется высокой температурой и задымленностью – МЧС РК о поисках горняков
    Смерть горняков в АрселорМиттал: в Федерации профсоюзов Казахстана сделали заявление
    Спецкомиссия проведет всестороннее расследование причин ЧП на шахте «Казахстанская»
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области