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    Сенатор Серик Утешов встретился с депутатами маслихата Карагандинской области

    26 Июля 2023, 22:32

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Серик Утешов прибыл в Карагандинскую область, где встретился с представителями депутатского корпуса областного и городского маслихата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В мероприятии обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона. В частности, поднимались вопросы улучшения качества жизни жителей шахтерской столицы и моногородов, дальнейшего расширения индустриальных зон, повышения эффективности услуг здравоохранения и образования, энергетики и ЖКХ.

    В ходе диалога депутат поделился итогами деятельности первой сессии VIII созыва.

    «В период работы сессии Верхней палатой одобрено 25 Законов. Важно отметить, что 10 из них были инициированы депутатами. В том числе принят значимый для страны и народа Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов», который позволит возвратить незаконно приобретенные активы, находящихся как на территории Казахстана, так и за ее пределами, а также устранить условия, способствовавшие их незаконному приобретению и выводу», - отметил сенатор.

    Представители государственных органов региона рассказали сенатору об основных социально-экономических показателях Карагандинской области, а депутаты озвучили ряд проблем, для решения которых необходимо содействие парламентариев. Также участники встречи говорили о существующих сложностях в электроснабжении сельских районов, ремонте дорог и удорожании стоимости строительных материалов, повышении заработной платы работников бюджетной сферы, развитии коммунальной инфраструктуры населенных пунктов.

    Резюмируя встречу, сенатор отметил, что все поднятые вопросы будут на контроле у парламентариев.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Карагандинская область Сенат Регионы Казахстана Маслихат Караганда
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