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    Сенатор Серик Утешов обсудил вопросы развития сельскохозяйственной отрасли Карагандинской области

    28 Июля 2023, 19:49

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Серик Утешов посетил Осакаровский район Карагандинской области, где встретился с местными аграриями, общественными активистами, членами неправительственных организаций, аксакалами Совета ветеранов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Участники встречи обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся улучшения жизни сельчан, поддержки местных сельхозтоваропроизводителей, реализации важных социальных и инфраструктурных проектов. Также во время визита в сельхозпредприятие ТОО «Сарыбел Нан» депутат отметил важность поддержки местных сельхозтоваропроизводителей и улучшения жизни сельчан.

    «Главой государства неоднократно подчеркивалось, что один из главных драйверов развития страны - это сельское хозяйство, об этом мы говорим на каждой сессии, а также во время парламентских слушаний. В настоящее время государство предпринимает активные меры по поддержке сельхозтоваропроизводителей, однако вопросов остается еще много. Очень важно, на мой взгляд, решать их вместе. То есть цель моей поездки - узнать, чем еще мы, депутаты Сената, можем помочь на законодательном уровне, посмотреть, какая ситуация с исполнением государственных программ складывается на местах», -отметил Серик Утешов.

    Сенатор посетил детско-юношеский центр «Жастар» и также студию «Юный инженер». В ходе визита парламентарий обсудил проблемы обеспечения жильем детей-сирот, школьного питания, а также внутрипоселковой перевозки детей в учреждения образования.

    Серик Утешов встретился с депутатами городского маслихата и Общественного совета Темиртау. Сенатор отметил, что деятельность парламентариев осуществляется в тесном взаимодействии со своими коллегами из областных и районных маслихатов. В Сенате создана депутатская группа «Өңір», которая занимается разработкой предложений по развитию регионов Казахстана.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Карагандинская область Сенат Регионы Казахстана
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