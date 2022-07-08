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    Сенатор Сергей Ершов провел встречи в селах Карагандинской области

    8 Июля 2022, 12:53

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сенатор Сергей Ершов в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область посетил Осакаровский, Бухар-Жырауский и Каркаралинский районы, где встретился с акимами районов, а также секретарями местных маслихатов и руководителями районных отделов полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента.

    В ходе встречи депутат подробно рассказал землякам о законодательной работе Сената Парламента РК и законах, принятых Сенатом в ходе прошедшей сессии. Сенатор подчеркнул, что многие законопроекты направлены на улучшение благосостояния наших граждан.

    Так, на встрече с акимами районов сенатор обсудил вопросы, связанные с решением социально-экономических и жилищно-коммунальных проблем районов, также обсуждались вопросы по эффективному освоению средств местных бюджетов.

    Акимы районов, в свою очередь, озвучили свои предложения сенатору по внесению изменений в действующее бюджетное законодательство, которые позволили бы более эффективно использовать бюджетные средства местными исполнительными органами.

    Сенатор заверил, что все поднятые вопросы будут учтены и проработаны с соответствующими государственными органами в ходе предстоящей сессии Парламента РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Карагандинская область Сенат Регионы Казахстана Общество
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