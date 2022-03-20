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    Сенатор Сергей Ершов посетил военные учреждения Карагандинской области

    20 Марта 2022, 17:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область сенатор Сергей Ершов посетил ряд военных учреждений, где встретился с военнослужащими, а также с членами областной призывной комиссии и призывниками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В ходе встречи с военнослужащими и руководством регионального командования «Астана», сенатор рассказал о политических реформах, озвученных Президентом страны в Послании народу Казахстана. Обсуждались непосредственно вопросы реформирования Парламента, новшества в сфере исполнительной власти, изменения в административно-территориальном устройстве страны, партийная система, события трагического января.

    Также в ходе встречи Сергей Ершов рассказал о законопроектах, инициаторами которых выступили сами депутаты Сената. Предлагаемые изменения касаются дальнейшего укрепления потенциала вооруженных сил, решения вопросов жилищного обеспечения военнослужащих и прохождения ими воинской службы.

    В этот же день состоялась встреча сенатора с членами областной призывной комиссии и призывниками в Вооруженные силы РК. Депутат ознакомился с процессом прохождения медицинской комиссии призывников, пообщался с врачами и призывниками. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся бесплатного лечения призывников, смягчения требований к их здоровью призывников.

    Все предложения депутат принял в работу и пообещал рассмотреть их совместно с соответствующими государственными органами.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Сенат Армия Вооруженные силы
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