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    Сенатор Сагындык Лукпанов встретился с сельчанами Атырауской области

    2 Августа 2023, 12:01

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Сагындык Лукпанов посетил Атыраускую область, где встретился с предпринимателями, депутатами районных маслихатов и жителями населенных пунктов Коктогай, Есбол, Жарсуат, Ак Жайык, Енбекшил и Махамбет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В ходе встречи сенатор рассказал об итогах деятельности Палаты, подробно разъяснив ключевые новшества принятых в ходе прошедшей сессии законов. Участники встречи обсудили проблемы местных жителей и предложения депутатов маслихата по совершенствованию системы здравоохранения, дорог и обеспечения питьевой воды в регионе.

    Парламентарий ознакомился с деятельностью крестьянских хозяйств «Испусинов», «Дастан», производственного тепличного комплекса из поликарбоната «Жумагалиева Н», а также с работой развлекательного центра «JoiPark» и торгового центра «Saida».

    Сагындык Лукпанов встретился с сельчанами и ознакомился с проблемами малых населенных пунктов. Сенатор отметил, что проблемы сел Атырауской области постоянно находятся в центре его внимания и он продолжит работать над их положительным решением.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Атырауская область Сенат Регионы Казахстана Атырау
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