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    • Сенатор Сафинов ознакомился с деятельностью Республиканской палаты частных судисполнителей

    29 Июля 2022 16:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Канатбек Сафинов провел встречу с представителями Республиканской палаты частных судебных исполнителей, где ознакомился с деятельностью организации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    В ходе встречи сенатор рассказал о проводимых политических реформах, озвученных Главой государства в Послании народу Казахстана и новшествах в сфере исполнительной власти.

    «Совместными усилиями мы должны усовершенствовать работу частных судебных исполнителей, чтобы в дальнейшем избежать резонансных несчастных случаев при выполнении профессиональной деятельности», - сказал сенатор, подводя итоги встречи.


    Фото: senate.parlam.kz
    #Сенат
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