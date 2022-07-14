Сенатор Рыскали Абдикеров посетил Карагандинскую область

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сенатор Рыскали Абдикеров в рамках своего рабочего визита в Карагандинскую область встретился с жителями Нуринского и Шетского районов, посетил социально значимые объекты городов Караганды, Сарань и Темиртау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе встреч депутат подробно проинформировал своих земляков о законодательной работе Палаты. Жители районов поделились с парламентарием проблемами связи и доступа к интернету. Рыскали Абдикеров ответил на все волнующие граждан вопросы и заверил, что возьмет на личный контроль все поднятые проблемы и предложения.

При встрече с сотрудниками городских социально значимых объектов сенатор сообщил о конституционных реформах и предстоящей законодательной работе Парламента, направленной на реализацию реформ Главы государства.

Фото: senate.parlam.kz