Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Сенатор Руслан Рустемов встретился с жителями Шиелийского района

    4 Августа 2023, 15:00

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Руслан Рустемов встретился с жителями села Теликоль Шиелийского района Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Парламентарий рассказал участникам встречи о проводимой законотворческой работе Парламента. Кроме того, участники встречи обсудили актуальные вопросы газификации региона, а также проблемы состояния пастбищных угодий.

    Сенатор отметил, что данный вопрос будет решен в рамках нового законопроекта, который планируется принять в ближайшее время.

    Руслан Рустемов ознакомился с ходом строительных работ спортивного комплекса, 4 жилых домов и средней школы в населенном пункте Байсын.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Кызылординская область Сенат Регионы Казахстана Кызылорда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Парламентарии Казахстана и Кыргызстана укрепляют сотрудничество
    Мажилисмены проверили состояние дворов Астаны
    Сельских акимов избирают жители Кызылординской области
    Около 3 тысяч семей Кызылординской области получат жилье
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области