Сенатор Руслан Рустемов встретился с жителями Шиелийского района

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Руслан Рустемов встретился с жителями села Теликоль Шиелийского района Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Парламентарий рассказал участникам встречи о проводимой законотворческой работе Парламента. Кроме того, участники встречи обсудили актуальные вопросы газификации региона, а также проблемы состояния пастбищных угодий.

Сенатор отметил, что данный вопрос будет решен в рамках нового законопроекта, который планируется принять в ближайшее время.

Руслан Рустемов ознакомился с ходом строительных работ спортивного комплекса, 4 жилых домов и средней школы в населенном пункте Байсын.