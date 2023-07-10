Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Сенатор Руслан Рустемов побывал в Кызылординской области

    10 Июля 2023, 16:33

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Руслан Рустемов встретился с жителями Сырдарьинского района Кызылординской области, передает МИА «Казинформ».

    В ходе визита депутат посетил ряд населенных пунктов региона и встретился с земляками.

    «В целом развитие регионов является одним из основных приоритетов в работе Сената. Для этого очень важны предложения и мнения сельчан в уточнении задач, вытекающих из поручений Главы государства и кардинальном решении ключевых проблем на местах. Развитие села – одно из приоритетных направлений экономики, которое обозначил наш Президент. В целях реализации этой серьезной инициативы, как известно, Глава государства начал свои обязанности с принятия Указа «О развитии сельских территорий». Поэтому ее актуальность накладывает на нас большую ответственность», - сказал сенатор.

    В ходе всех встреч и мероприятий в рамках визита состоялся широкий обмен мнениями о проводимых в стране конституционных реформах, принятых Парламентом законах и мерах, предпринятых по инициативе Президента.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Сенат Экономика Сельское хозяйство Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Семьям из Шиели выделили 1520 гектаров земли
    Сенатор Руслан Рустемов встретился с жителями Шиелийского района
    Сенатор Андрей Лукин встретился с депутатами маслихата и жителями столицы
    Назначен руководитель департамента бюро Национальной статистики по Кызылординской области
    Популярное
    1 Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане
    2 В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    4 Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    5 Шторм ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 16 регионах