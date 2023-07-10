Сенатор Руслан Рустемов побывал в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Руслан Рустемов встретился с жителями Сырдарьинского района Кызылординской области, передает МИА «Казинформ».

В ходе визита депутат посетил ряд населенных пунктов региона и встретился с земляками.

«В целом развитие регионов является одним из основных приоритетов в работе Сената. Для этого очень важны предложения и мнения сельчан в уточнении задач, вытекающих из поручений Главы государства и кардинальном решении ключевых проблем на местах. Развитие села – одно из приоритетных направлений экономики, которое обозначил наш Президент. В целях реализации этой серьезной инициативы, как известно, Глава государства начал свои обязанности с принятия Указа «О развитии сельских территорий». Поэтому ее актуальность накладывает на нас большую ответственность», - сказал сенатор.

В ходе всех встреч и мероприятий в рамках визита состоялся широкий обмен мнениями о проводимых в стране конституционных реформах, принятых Парламентом законах и мерах, предпринятых по инициативе Президента.