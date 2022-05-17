Сенатор разъяснил жезказганцам важность участия в референдуме

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Депутат комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Рыскали Абдикеров обсудил с жителями города Жезказгана предстоящий республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

Сенатор подчеркнул важность предстоящего события и отметил, что строительство Нового Казахстана, инициированного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, невозможно осуществить без политических реформ.

«В соответствии с новой парадигмой, значительно усиливается роль Парламента и маслихатов существенно расширяется участие граждан в жизнедеятельности государства, системно укрепляется правозащитная сфера. Участие в референдуме является залогом реализации конституционного права каждого гражданина, и в этом важная роль отводится общественным деятелям и активистам», - отметил Рыскали Абдикеров.

Кроме того, сенатор посетил и городской акимат. Выступая перед активом, он подчеркнул, что поправки в Конституцию станут началом нового этапа построения справедливого государства в истории независимого Казахстана.