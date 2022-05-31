Сенатор разъяснил нефтяникам Атырауской области поправки в Конституцию

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Гумар Дуйсембаев посетил Атыраускую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Сенатор встретился с руководством и коллективами Атырауского нефтеперерабатывающего завода, «Атыраунефтемаш» и «Эмбамунайгаз».

В ходе встречи депутат проинформировал о предстоящем референдуме и поправках в Конституцию, которые модернизируют политическую систему страны. Он отметил, что изменения в общественно-политической жизни оказывают непосредственное влияние на развитие экономики страны и повышение уровня жизни населения.

«Конституционные изменения, инициированные Главой государства, необходимы для стремительного развития страны. Будет изменен ряд статей Конституции и приняты десятки новых законов. Эти поправки улучшат положение наших граждан, рабочих и служащих», - сказал сенатор Гумар Дуйсенбаев.

Кроме того, Гумар Дюсембаев сообщил о законотворческой деятельности палаты, а также подчеркнул важность предстоящего референдума и выразил уверенность, что жители города примут участие в референдуме, чтобы проголосовать за будущее страны.