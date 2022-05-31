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    Сенатор разъяснил нефтяникам Атырауской области поправки в Конституцию

    31 Мая 2022, 17:01

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Гумар Дуйсембаев посетил Атыраускую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Сенатор встретился с руководством и коллективами Атырауского нефтеперерабатывающего завода, «Атыраунефтемаш» и «Эмбамунайгаз».

    В ходе встречи депутат проинформировал о предстоящем референдуме и поправках в Конституцию, которые модернизируют политическую систему страны. Он отметил, что изменения в общественно-политической жизни оказывают непосредственное влияние на развитие экономики страны и повышение уровня жизни населения.

    «Конституционные изменения, инициированные Главой государства, необходимы для стремительного развития страны. Будет изменен ряд статей Конституции и приняты десятки новых законов. Эти поправки улучшат положение наших граждан, рабочих и служащих», - сказал сенатор Гумар Дуйсенбаев.

    Кроме того, Гумар Дюсембаев сообщил о законотворческой деятельности палаты, а также подчеркнул важность предстоящего референдума и выразил уверенность, что жители города примут участие в референдуме, чтобы проголосовать за будущее страны.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Атырауская область Сенат Регионы Казахстана Конституция Политика Референдум
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