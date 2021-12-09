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    Сенатор просит изменить методику расчета порога минимальной достаточности для снятия пенсионных денег

    9 Декабря 2021, 11:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Сената Парламента РК выступил с депутатским запросом член палаты Нурлан Кылышбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Обращаясь к Премьер-Министру РК Аскару Мамину, сенатор напомнил, что Глава государства поручил постепенно расширять круг граждан, которым можно предоставить возможность снятия излишков накоплений с пенсионных счетов. Но, на данный момент, обсуждаемый в обществе предстоящий перерасчёт пороговых сумм, наоборот, сокращает количество людей, которые могли бы использовать свои накопления.

    «Количество вкладчиков ЕНПФ, которые могли бы использовать часть своих накоплений, теперь может резко сократиться. Если в 2021 году их количество было более 700 тысяч граждан Республики Казахстан, то, в связи с перерасчётом порога в 2022 году, эта цифра кардинально изменится. Ожидается, что порог достаточности вырастет от 63% для самых возрастных участников до 82% для самых молодых. Создавшаяся ситуация подрывает доверие к данной программе», – сказал Н.Кылышбаев.

    В связи с этим, сенатор попросил Премьер-Министра рассмотреть вопрос о внесении изменений в методику расчета порога минимальной достаточности, предусмотрев возможное увеличение данного порога не более уровня сложившейся годовой инфляции.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Правительство РК Сенат ЕНПФ Общество
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