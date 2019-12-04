Сенатор призвал профинансировать 67 научных проектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов заявил о нехватке финансирования научных проектов, выигравших гранты в прошлом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году провели научный конкурс, победителями стали 67 проектов. На финансирование этих проектов были выделены средства в размере 1 млрд тенге. Мало, но сказали, что «у нас больше нету в бюджете». Когда начали искать причину, виноватыми «оказались» ученые, которые заключили договор с Фондом науки», - сказал Бакытжан Жумагулов на Форуме в Евразийском национальном университете, посвященном коммерциализации технологий.

По мнению сенатора, это в корне неправильно.

«Это трехсторонний договор, заключенный Фондом науки, научными организациями и бизнесом. Прошли международную и казахстанскую экспертизу, состоялись научные советы, всё соблюли, а денег нет. Поэтому 67 проектов, за которыми стоят тысячи ученых и порядка 60 бизнес-компаний Казахстана, оказались непрофинансированными в этом году», - объяснил Б. Жумагулов.

Он подчеркнул, что проекты должны быть продолжены.

«Фонд науки должен принять все меры – если со стороны государства в вашем лице заключается договор, мы не должны допускать, чтобы бизнес отвернулся от нас. Завтра скажут, что вам нет доверия, скажут: мы вложили деньги, а вы со своей стороны не вкладываете. Мы тоже в Парламенте будем прикладывать усилия, чтобы таких казусов больше не было. Все эти 67 проектов должны быть профинансированы уже начиная с 1 января 2020 года. Фонд науки должен продумывать все механизмы, которые у них есть», - заключил депутат.

Напомним, сенатор Б. Жумагулов предложил увеличить финансирование Фонда науки до 200 млрд тенге. Кроме того, к финансовому развитию научного института, по его словам, планируется привлечь недропользователей.