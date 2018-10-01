Сенатор предложил создать новую структуру по отбору научных проектов для коммерциализации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов предложил создать новую структуру по отбору научных проектов для коммерциализации с широким участием бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое внимание надо обратить на эффективность отбора проектов для коммерциализации и последующего освоения производства», - сказал Бакытжан Жумагулов, выступая на II международном форуме «Коммерциализация технологий - инструмент интеграции науки и бизнеса».



Депутат добавил, что сегодня на финише отбора задействованы национальные научные советы (ННС), которые по существу, являются единственным в мире общественным органом, чье решение является обязательным для выполнения.



«То есть если ННС приняли решение, его обязаны беспрекословно исполнять, такого вы нигде в мире не найдете, чтобы решение общественной организации было обязательным для исполнения. Если мы настаиваем на том, чтобы были результаты в науке, мы должны дать свободу ученым, но в данном случае отбор на последнем этапе ННС, я считаю, это неправильным. Однако теперь решающее слово должно быть за бизнесом, а не за ННС. Думаю, для этого нужна новая структура с активным участием представителей бизнеса, она может быть создана при фонде науки, а ННС пусть продолжает свою работу в научной сфере - грантовом и программно-целевом финансировании», - пояснил Бакытжан Жумагулов.



Сенатор подчеркнул, что Фонд науки должен самостоятельно двигаться, с широким участием представителей бизнеса.

«Чтобы у вас была своя оперативность и не ждали, когда ННС примут решение и насколько они это понимают», - резюмировал Бакытжан Жумагулов.