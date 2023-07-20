Сенатор ознакомился с ходом подготовки к предстоящему отопительному периоду города Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сенатор Султанбек Макежанов посетил Алматинский ТЭЦ-2, районную котельную «Орбита» и объекты строительства и реконструкции «Алматинских тепловых сетей», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе визита депутата проинформировали о ходе работ по подготовке тепловых сетей и оборудования к предстоящему отопительному сезону

Также депутата ознакомили с проводимой работой в рамках графика ремонта основного оборудования энергоисточников АО «АлЭС» на 2023 год, к которой по городу Алматы относятся ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Западный тепловой комплекс, Каскад ГЭС. Общее количество оборудования составляет 56 единиц, такие как энергетические, водогрейные, паровые катлы, турбоагрегаты и гидроагрегаты.

«Глава государства во время расширенного заседания Правительства РК в декабре месяце 2022 года поручил Правительству решить задачи по ремонту энергообъектов и тепловых сетей. Согласно поручению Президента энергообъекты, находящиеся в государственной собственности, должны быть отремонтированы за счет бюджета. Частные объекты нужно модернизировать за собственный счет в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции». Правительству необходимо в оперативном порядке приступить к решению этой задачи»,- отметил сенатор Султанбек Макежанов.

Также депутат рассказал о проводимой совместно с Правительством работе по развитию энергетического комплекса.