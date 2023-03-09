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    Сенатор отметила необходимость уменьшения воды, поступающей в Шардаринское водохранилище

    9 Марта 2023, 14:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Шардаринском водохранилище и Коксарайском водорегуляторе скопилось 6,5 миллиарда кубометров воды, что на 2,3 миллиарда кубометров больше, чем в прошлом году. Об этом заявила в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны сенатор Бибигуль Жексенбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутат напомнила, что ранее Комитетом Сената по международным отношениям, обороне и безопасности была проведена встреча с государственными органами и акиматами регионов по вопросам подготовки к весеннему паводку. В ходе встречи выяснился ряд проблем, решать которые нужно максимально оперативно.

    По словам сенатора сейчас наблюдается несогласованность действий ответственных госорганов в решении проблемы водоотведения. До сих пор не создана межведомственная рабочая группа по этому вопросу. Депутат также не оставила без внимания и тот факт, что по мнению специалистов, в Шардаринском водохранилище необходимо построить аварийный дренажный канал, пропускной способностью 1 500 кубометров в секунду. Несмотря на то, что вопрос этот поднимается уже не в первый раз, вразумительного ответа от Правительства, так и не получено.

    «Одним из путей решения проблемы интенсивного заполнения Шардаринского водохранилища и предотвращения опасности подтоплений в Туркестанской и Кызылординской областях является направление воды в Арнасайский бассейн на территории Узбекистана. Такой подход применялся в многоводные, 1968-69 годы, когда водохранилище только построили и запустили в эксплуатацию»,- отметила Бибигуль Жексенбай.

    Кроме того, как отметила депутат, профильным Министерством нашей страны нужно провести переговоры с представителями Республики Узбекистан по вопросам уменьшения количества воды, поступающей в Шардаринское водохранилище. Поскольку решение проблемы водоотведения возможно только на межгосударственном уровне, в этом вопросе требуется помощь Правительства Казахстана.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Туркестанская область Сенат Паводок Вода
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