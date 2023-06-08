Сенатор от СКО Асем Рахметова принесла присягу депутата

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Сената Парламента РК принесла присягу депутат от Северо-Казахстанской области Асем Рахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Сената Маулен Ашимбаев поздравил вновь избранного депутата Асем Рахметову и пожелал успехов в предстоящей работе.

«Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата», – сказала А.Рахметова.

Вчера, 7 июня 2023 года, на заседании Центральной избирательной комиссии РК было принято постановление о регистрации депутата Сената Парламента РК Рахметовой Асем Калашбаевны.

К А.Рахметовой перешел депутатский мандат скоропостижно скончавшейся Гульмиры Каримовой.

Асем Калашбаевна Рахметова родилась в 1980 году в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области Казахской ССР. Образование высшее. Занимаемая должность до избрания в Сенат: председатель филиала партии «AMANAT» по Северо-Казахстанской области (12.2022 - 06.2023).