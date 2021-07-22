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Сенатор Ольга Булавкина встретилась с сотрудниками медучреждений районов ВКО

22 Июля 2021 11:31
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Сенатор Ольга Булавкина встретилась с сотрудниками медучреждений районов ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сенатор Ольга Булавкина встретилась с сотрудниками медучреждений ряда районов Восточно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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При посещении района Алтай депутат Сената проинформировала медработников о законотворческой деятельности Сената, напрямую касающейся усиления защиты медицинских работников и улучшения условий их труда. Она отметила, что одним из направлений реализации Послании Президента страны является преодоление последствий пандемии и укрепление здоровья казахстанской нации.

« Пандемия вскрыла текущие проблемы в сферах здравоохранения и образования и показала необходимость проведения новых реформ в этих областях. Наблюдается нехватка медицинских кадров, необходимо грантовое финансирование на обучение кадров в регионах. Надо понимать, что здоровье и благополучие нации это наше будущее, от которого зависит развитие государства «, - сказал Ольга Булавкина.

Особое внимание сенатор уделила работе медиков во время борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, поблагодарила их за самоотверженный труд, а также обсудила вопросы вакцинации.

Ознакомилась сенатор и с тем, как в регионе решаются жилищные проблемы многодетных семей. Она дала высокую оценку реализуемому проекту «Одноэтажный Восток». Основанный на принципе государственно-частного партнёрства он позволяет улучшать жилищные условия многодетных семей. Сенатор отметила, что на сегодня обеспечение жильём многодетных семей – одна из приоритетных задач государства.

Вопросы, волнующие местных аграриев, сенатор выслушала в ходе встречи с фермерами. В частности, ими поднимались вопросы, касающиеся изменения системы распределения субсидий, направленных на развитие сельского хозяйства.

Также Ольга Булавкина встретилась с членами общественных советов, Совета ветеранов, этнокультурных объединений. На этих встречах были рассмотрены вопросы выборности акимов и работы О/общественных советов, областной Ассамблеи народа Казахстана, Советов матерей и аксакалов. Кроме того, поднимались вопросы оснащения больниц, интеграции информационных систем здравоохранения и выдачи льготных лекарств.

Депутат отметила, что все поднимаемые жителями региона вопросы лягут в основу её законотворческой деятельности.


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#Восточно-Казахстанская область   #Сенат   #Здравоохранение  
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