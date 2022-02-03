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    Сенатор: Около 28% сотрудников органов внутренних дел нуждаются в жилье

    3 Февраля 2022, 13:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расширить перечень сотрудников органов внутренних дел, которые могут получать компенсацию для выплаты аренды жилья, предложил депутат Сената Нурлан Бекназаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ведомственный жилищный фонд органов внутренних дел отсутствует, поэтому в МВД ограничиваются выплатой компенсаций сотрудникам за аренду жилья. Однако эти выплаты могут получать не все сотрудники, так как есть перечень отдельных категорий работников для получения жилищных выплат и он определяется Правительством. В результате около 28% сотрудников органов внутренних дел нуждаются в жилье», - сказал Нурлан Бекназаров в своем депутатском запросе, адресованном Премьер-Министру РК.

    Депутат отметил, что проблема напрямую влияет на текучесть кадров, снижение мотивированности и ответственного отношения к работе сотрудников органов внутренних дел.

    Для решения этих вопросов, сенатор попросил Премьер-Министра страны принять необходимые меры, в том числе требующие внесения изменений в существующее законодательство.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Социальная поддержка Сенат Жилье МВД РК
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