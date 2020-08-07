Сенатор обсудил с учеными вопросы развития науки

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Бакытжан Жумагулов посетил дендрологический парк Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации имени А.Н. Букейхана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

В ходе знакомства с деятельностью научного центра, расположенного в северной части города Щучинска на берегу одноимённого озера, сенатор обратил внимание на видовое разнообразие коллекций интродуцентов, в которых представлено более 600 видов растений из Европы, Сибири, Северной Америки, Дальнего Востока, Японии, Китая, Кореи, Средней Азии.

О деятельности и ключевых задачах дендрологического парка Бакытжану Жумагулову рассказали генеральный директор КазНИИЛХА им. А.Н. Букейхана Алимжан Рахимжанов и заведующая отделом селекции Яна Крекова.

Институт занимается сохранением и приумножением лесной флоры, обеспечением новых возможностей использования лесных насаждений в жизнедеятельности человека. Исследования учёных направлены на изучение лесного фонда Казахстана, включая регионы экологического бедствия, агролесомелиоративных и озеленительных насаждений.

Учёные говорят, что представленные в дендрологическом парке ценнейшие фонды растений являются не только платформой для научных исследований, создания экспозиций и сохранения биоразнообразия, но и служат важнейшим источником обогащения ассортимента технических, пищевых, лекарственных и декоративных растений, используемых в лесном хозяйстве, озеленении и других отраслях.





В ходе посещения сенатор обсудил вопросы, касающиеся деятельности научно-исследовательского института, входящего в состав НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр», специализирующегося по таким направлениям, как проведение исследований в области лесного хозяйства и агролесомелиорации; разработка научных основ ведения лесного хозяйства; подготовка научных кадров; научное обеспечение инновационных технологий и внедрение их в производство и др.

Сенатор на встрече также поднял вопросы озеленения столичного региона и крупнейших городов страны, развития лесной науки, модернизации инфраструктуры объектов НИИ, роли учёных в решении экологических проблем, возникающих в Казахстане.



