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    Сенатор Нуржан Нурсипатов встретился с активом Баянаульского района

    22 Июля 2022, 13:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Нуржан Нурсипатов в ходе рабочей поездки в Баянаульский район Павлодарской области посетил Жанатлекский и Баянаульский сельские округа, где встретился с акимами, представителями местных бюджетных организаций и активом района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Сенатор сообщил участникам встреч о законодательной работе Палаты и законах, принятых Сенатом в прошедшей сессии. Нуржан Нурсипатов подчеркнул, что законы направлены на повышение благосостояния наших граждан.

    В ходе встреч были обсуждены вопросы социально-экономического развития, жилищно-коммунальной сферы, а также вопросы по эффективному освоению местных бюджетных средств.

    В свою очередь, представители местного сообщества озвучили ряд предложений, направленных на улучшение социального положения населения.

    Сенатор отметил, что все поднятые вопросы будут учтены и проработаны с соответствующими государственными органами в ходе законотворческой деятельности.

    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Павлодарская область Сенат
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