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    Сенатор Нариман Турегалиев встретился с жителями Бокейординского района ЗКО

    20 Июля 2022, 14:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Нариман Турегалиев в ходе своей рабочей поездки посетил Бокейординский район Западно-Казахстанской области, где встретился с общественностью. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    На встрече с населением были подняты ряд проблем, которые беспокоили местное население. Это вопросы логистики, медицины, трудоустройства и образования. Особенно остро стоял вопрос дорог. Также были затронуты вопросы изношенности электропроводов, необходимости ремонта фельдшерско-амбулаторного пункта в селе Муратсай, оптимизации использования водных источников для животноводства и другие проблемы социального характера. Депутат отметил, что все вопросы приняты и будут проработаны с уполномоченными государственными органами.

    Также сенатор ознакомился с ремонтом республиканской трассы «Өнеге-Бисен-Сайқын». Нариман Турегалиев отметил, что работы ведутся медленно. На сегодняшний день из 103 км отремонтировано 30 км, в этом году планируется отремонтировать 75 км дороги. Ответственным лицам местных исполнительных органов и организациям рекомендовано принять необходимые меры по ускорению ремонтных работ.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Западно-Казахстанская область Сенат
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