Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Официально

    Сенатор Ляззат Сулеймен посетила Жетысускую область

    22 Июля 2022, 15:47

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Ляззат Сулеймен в ходе своей рабочей поездки посетила Жетысускую область, где встретилась с представителями правоохранительных органов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

    В ходе встречи с представителями областной прокуратуры и УВД депутата проинформировали о ходе расследования январских событий. В свою очередь, областная прокуратура сообщила, что каждое дело, связанное с пытками, расследуется, и виновные граждане понесут соответствующее наказание.

    Кроме того, было отмечено, что внедрение трехзвенной модели уголовного процесса помогает в раскрытии преступлений, но также необходимо повышать уровень цифровизации.

    «Как отметил Президент , мы должны понимать, что создание Нового Казахстана – это создание справедливого Казахстана. И понятно, что в создании справедливого Казахстана важная роль отведена правоохранительным органам , обеспечивающи м защиту конституционных прав граждан. Именно поэтому правоохранительные органы должны полностью реализовать конституционные изменения, принятые на референдуме, защищая права человека», — заключила депутат.

    Депутат также побывала в районе Аксу, где обсудила ход выполнения ряда социальных проектов.

    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Сенат Жетысуская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    Спикер Сената встретился с послом Королевства Саудовская Аравия
    Втрое сократилось количество предприятий по производству муки в Казахстане
    В Алматы международные эксперты обсудили вопросы преодоления современных вызовов
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО