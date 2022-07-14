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    Сенатор Лукпанов посетил Атыраускую область

    14 Июля 2022, 17:53

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Сагындык Лукпанов прибыл с рабочим визитом в Атыраускую область, где посетил ряд населенных пунктов, в ходе которых встретился с предпринимателями и депутатами районных маслихатов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Сенатор посетил социальные объекты в Махамбетском районе, где ознакомился с ходом строительства теплицы площадью 22 гa в селе Акжайык.

    «Для развития села важно не только внедрение современных технологий, но и решение проблем дефицита кадров. Необходимо готовить местные кадры. На сегодняшний день для переезда сельчан в трудодефицитные регионы нацелена государственная программа «Еңбек», - отметил депутат.

    В завершении рабочей поездки Сагындык Лукпанов посетил ряд социальных объектов в Исатайском районе, где посетил недавно построенную школу на 320 мест в районном центре. Сейчас ведутся работы по оснащению школы необходимым оборудованием. Депутат отметил необходимость соблюдения срока ввода объекта.

    В ходе встреч сенатор сообщил об итогах деятельности Палаты, подробно разъяснив ключевые нормы принятых в ходе прошедшей сессии законов. Также были обсуждены проблемы, волнующие местных жителей, касательно системы здравоохранения, дорог, обеспечения питьевой водой в регионе.

    Автор:

    Алла Серикбаева

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