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    Сенатор Лукин обсудил с жителями столицы предстоящий референдум

    13 Мая 2022, 13:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Андрей Лукин встретился с руководством и сотрудниками Управления занятости и социальной защиты города Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    В ходе встречи депутат изучил деятельность и материальную оснащенностью управления. Руководство ведомства проинформировало депутата о проводимой работе, в том числе о ходе реализации государственной политики в области занятости населения города Нур-Султана. Также были обсуждены вопросы по снижению уровня безработицы и обеспечению занятости населения в столице.

    Во время встречи депутат сообщил о проводимой законодательной работе в Сенате. Основной темой обсуждения стал предстоящий референдум по изменениям в Конституцию.

    «Предложенные Главой государства политические реформы и проведение республиканского референдума являются основополагающим фактором в демократизации политической системы и возможности непосредственного участия граждан страны влиять на государственные решения и построение Нового Казахстана», - сказал сенатор Андрей Лукин.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Сенат Референдум
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